10.01 14:03 MIGnews.com

Тель-Авив: школьники вынудили третьеклассниц раздеться

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Министерство образования расследует случай серьезного издевательства над двумя девочками, ученицами третьего класса в одной из начальных школ Тель-Авива.На перемене девочек окружили одноклассницы и вынудили их снять майки и трусы, дразня, что у них нет смелости “показать свое тело”. После этого они позвали мальчиков и вместе стали смеяться над раздетыми.Затем рассказ о произошедшем был опубликован в группе whatsapp класса. над жертвами продолжились издевательства он-лайн.Родители пострадавших девочек утверждают, что несмотря на начатое расследование, школа пытается не установить, что произошло, а замять дело.