Тель-Авив: школьники вынудили третьеклассниц раздеться

Министерство образования расследует случай серьезного издевательства над двумя девочками, ученицами третьего класса в одной из начальных школ Тель-Авива.
На перемене девочек окружили одноклассницы и вынудили их снять майки и трусы, дразня, что у них нет смелости “показать свое тело”. После этого они позвали мальчиков и вместе стали смеяться над раздетыми.
Затем рассказ о произошедшем был опубликован в группе whatsapp класса. над жертвами продолжились издевательства он-лайн.
Родители пострадавших девочек утверждают, что несмотря на начатое расследование, школа пытается не установить, что произошло, а замять дело.