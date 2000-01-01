Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Тель-Авив: школьники вынудили третьеклассниц раздеться 10.01 14:03   MIGnews.com

Тель-Авив: школьники вынудили третьеклассниц раздеться

Министерство образования расследует случай серьезного издевательства над двумя девочками, ученицами третьего класса в одной из начальных школ Тель-Авива.

На перемене девочек окружили одноклассницы и вынудили их снять майки и трусы, дразня, что у них нет смелости “показать свое тело”. После этого они позвали мальчиков и вместе стали смеяться над раздетыми.

Затем рассказ о произошедшем был опубликован в группе whatsapp класса. над жертвами продолжились издевательства он-лайн.

Родители пострадавших девочек утверждают, что несмотря на начатое расследование, школа пытается не установить, что произошло, а замять дело.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:44
Минфин приговаривает новых репатриантов к нищете
15:11
В США из-за оползней погибли 13 человек
14:47
Мун Чжэ Ин: я готов встретится с Ким Чен Ыном
14:22
Молдова официально запретила российские СМИ
13:56
Шеф ШАБАКа сливал информацию о прослушке и лгал на следствии
13:29
"Посол США молчал, когда убили араба с отрезанными ногами"
13:07
Либерман поручил изучить статус Хават-Гилада
12:44
Катрин Денев выступила против "ненависти к мужчинам"
12:02
Запись сына Биби в стрип-клубе продал частный детектив
11:44
В ходе беспорядков в Тунисе атакована еврейская школа
11:32
Приговор напавшим на охранников больницы Ихилов
11:16
Поселенцы - Айзенкоту: почему нет блок-постов вокруг Шхема?
11:11
Аятолла Хаменеи: протесты устроили американцы и сионисты
10:06
В годовщину бойни в Hyper Cacher сожжен кошерный магазин
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus