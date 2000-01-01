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youtube 10.01 16:02   MIGnews.com

Около 100 мигрантов пропали без вести у берегов Ливии

Около 100 мигрантов считаются пропавшими без вести у берегов Ливии. Об этом сообщили в ВМФ страны в среду, 10 января. Власти предполагают, что все они погибли в море у берегов города Хомс.

Отмечается, что сотрудники береговой охраны спасли, по меньшей мере, 280 человек. Основная часть мигрантов в основном выходцы из африканских стран. Уточняется, что беженцы отправились в опасную поездку по Средиземному морю на нескольких надувных лодках.

Беженцы хотели добраться до берегов Европы.

Выживших мигрантов нашли во вторник, 9 января, у берегов западного города Эз-Завия.
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