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Израиль: полиция ищет пропавшего туриста из Британии 10.01 18:45   MIGnews.com

Израиль: полиция ищет пропавшего туриста из Британии

Полиция Израиля продолжает поиски пропавшего гражданина Британии Оливера Макафи, которого в последний раз видели 21 ноября 2017 года в Негеве. Об этом сообщает Jerusalem Post в среду, 10 января.

Речь идет о 29-летнем британце, который путешествовал на велосипеде в местном совете Мицпе-Рамон. Житель графства Эссекс отправился в путешествие на велосипеде по Израилю в конце октября.

Британец планировал вернуться домой в начале декабря. Недалеко от Негева полиция обнаружила велосипед и личные вещи Макафи, включая телефон и паспорт.

Правоохранители начали расследование после того, как 24 ноября семья британского туриста подала официальное заявление о пропаже Оливера Макафи.

Полиция также обратилась к общественности с просьбой помочь в поисках пропавшего туриста. Все, кто знает какую-либо информацию о местонахождении гражданина Британии, просьба немедленно обратится в полицейский участок в городе Димона.

Также любые данные, которые помогут следствию можно сообщить по телефону (08) 654-3444.
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