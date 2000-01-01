10.01 19:39 MIGnews.com

Индия: леопард растерзал двух детей

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В Индии леопард убил двух детей за шесть часов. Инцидент произошел в округе Чхиндвара (штат Мадхья-Прадеш). Об этом сообщает издание The Times of India в среду, 10 января.Отмечается, что в минувшее воскресенье сначала хищник напал на трехлетнюю девочку, игравшую возле своего дома. Леопард убил и утащил тело ребенка в лес.Спустя 6 часов хищник появился в соседней деревне, где растерзал 10 летнего мальчика.Животное действовало быстро и бесшумно, поэтому никто не заметил нападения, отмечает издание.Мать пропавшего ребенка подняла тревогу, когда вышла во двор и увидела на стене кровь. Ночью жители деревни отыскали в кустах останки мальчика.На данный момент проходят поиски дикого животного в окрестностях штата.