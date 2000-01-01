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Индия: леопард растерзал двух детей | Фото: Thinkstock10.01 19:39   MIGnews.com

Индия: леопард растерзал двух детей

В Индии леопард убил двух детей за шесть часов. Инцидент произошел в округе Чхиндвара (штат Мадхья-Прадеш). Об этом сообщает издание The Times of India в среду, 10 января.

Отмечается, что в минувшее воскресенье сначала хищник напал на трехлетнюю девочку, игравшую возле своего дома. Леопард убил и утащил тело ребенка в лес.

Спустя 6 часов хищник появился в соседней деревне, где растерзал 10 летнего мальчика.

Животное действовало быстро и бесшумно, поэтому никто не заметил нападения, отмечает издание.

Мать пропавшего ребенка подняла тревогу, когда вышла во двор и увидела на стене кровь. Ночью жители деревни отыскали в кустах останки мальчика.

На данный момент проходят поиски дикого животного в окрестностях штата.
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