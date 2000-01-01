10.01 07:37 MIGnews.com

Силы безопасности разыскивают убийц Разиэля Шеваха

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Командующий центральным округом ЦАХАЛа генерал-майор Рони Нума распорядился вести розыск убийц раввина Разиэля Шеваха, убитого накануне в теракте на шоссе №60.Об этом в среду, 10 января сообщает JP.Генерал-майор распорядился проводить досмотр каждого автомобиля, въезжающего в город Шхем и покидающего его. По распоряжению командования ЦАХАЛа, в район Иудеи и Самарии переводятся дополнительные силы армии.Раввин Разиэль Шевах проживал в Хават-Гиладе более десяти лет, и был известной фигурой среди поселенцев Самарии. У него остались жена и шестеро детей.Напомним, 35-летний раввин Разиэль Шевах был тяжело ранен выстрелом в шею. Инцидент произошел вечером,9 января у форпоста Хават-Гилад, на шоссе №60, в Самарии.