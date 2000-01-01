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Израиль будет помнить погибшего в теракте Равиэля Шеваха | Фото:10.01 08:44   MIGnews.com

Израиль будет помнить погибшего в теракте Разиэля Шеваха

Раввин Разиэль Шевах, убитый накануне в результате теракта на шоссе №60, будет похоронен сегодня, 10 января на кладбище в Хават-Гилад.

Церемония похорон начнется в 13:00 и ожидается, что в ней примут участие сотни жителей поселений Самарии.

Об этом в среду сообщает The Times of Israel.

Разиэль Шевах запомнился своим друзьям и близким как доброжелательный, семейный человек.

Раввин проживал в Хават-Гиладе более десяти лет, и был известной фигурой среди поселенцев Самарии. У него остались жена и шестеро детей.

Яэль Шевах, вдова Разиэля Шеваха, попросила израильтян принять участие в похоронах мужа. "Разиэль неоднократно говорил, что, если с ним что-то случится, он просит быть похороненным в Хават-Гиладе. Мы выполняем его просьбу, и он будет похоронен в поселке, который так любил, и для блага которого так много сделал. Я прошу всех, кто может принять участие в похоронах нашего дорого Разиэля в Хават-Гилад в Самарии. Это моя просьба", - говорится в сообщении, распространенном женой погибшего.

"Он был великим человеком с большим серцем", - отметил один из друзей Шеваха в интервью изданию Ynet.

Главны раввин Израиля Давид Лай также опубликовал заявление, в котором сказал, что он был убит горем от смерти Шеваха. Он назвал его "уникальным, приветливым и редким персонажем", который "посвятил свою жизнь спасению жизней, обучению Торе и сохранению иудаизма в Стране Израиля".

Глава районного совета Самарии Йоси Даган заявил: "Жители Самарии и всего Израиля скорбят об этой ужасной потере и выражают свои соболезнования семье погибшего".

Напомним, теракт возле Хават-Гилад был совершен примерно в 20:05. В ходе расследования предположительно установлено, что огонь по машине раввина Шабаха, велся из проезжавшего мимо автомобиля. Террористы выпустили по нему десятки пуль.

Пули пробили лобовое стекло и изрешетили капот машины. Разиэль Шабах был тяжело ранен. Одна из пуль попала ему в шею, по всей видимости, это ранение стало для него смертельным.

На протяжении всей ночи военнослужащие вели розыск террористов. Как сообщала пресс-служба ЦАХАЛа, были блокированы деревни в окрестностях Шхема, и военнослужащие вместе с сотрудниками Общей службы безопасности (ШАБАК) проводят обыски. На различных участках шоссе №60 установлены блокпосты.
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