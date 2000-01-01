10.01 09:34 MIGnews.com

Умер народный артист России Михаил Державин

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Стало известно о смерти народного артиста России Михаила Державина. Его не стало после длительной болезни. Об этом сообщили представители Московского академического театра сатиры журналистам РИА Новости."После продолжительной тяжелой болезни сегодня скончался народный артист России Михаил Державин", — цитирует издание слова представителя театра.Точная причина смерти 81-летнего артиста пока не называется. Также пока не известно о дате и месте похорон актера.Михаил Державин родился в 1936 году в Москве. Является потомственным актером – его отец был ведущим актером Театра имени Вахтангова. В 1954-м году вступил в Театральное училище имени Щукина, затем его пригласили в Московский театр имени Ленинского комсомола. А с 1969-го работал в Театре сатиры. За свою карьеру Державин сыграл немалое количество ролей, включая Елисеева в "Банкете" Аркадия Арканова и Григория Горина, Велосипедкина в "Бане" Владимира Маяковского, Телятева в "Бешеных деньгах" Александра Островского и Скалозуба в "Горе от ума" Александра Грибоедова.