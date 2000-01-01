Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







В годовщину бойни в Hyper Cacher сожгли кошерный магазин 10.01 10:06   MIGnews.com

В годовщину бойни в Hyper Cacher сожжен кошерный магазин

9 января, в годовщину террористической бойни в супермаркете Hyper Cacher , в пригороде Париже Кретель был сожжен кошерный магазин.

Утром 9 января был подожжен магазин Promo Destock . В результате пожара никто не пострадал. Полиция расследует обстоятельства поджога.

На прошлой неделе на стенах магазинов Hyper Cacher и Promo Destock и в Париже намалевали свастики и антисемитские лозунги.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:16
Поселенцы - Айзенкоту: почему нет блок-постов вокруг Шхема?
11:11
Аятолла Хаменеи: протесты устроили американцы и сионисты
09:34
Умер народный артист России Михаил Державин
09:33
Катрин Денев: #MeToo - охота на ведьм ненавистников мужчин
09:03
Выпущенная палестинцами ракета взорвалась в Газе
08:53
Реакции Ципи Ливни и Ицхака Герцога на теракт в Самарии
08:44
Израиль будет помнить погибшего в теракте Разиэля Шеваха
08:18
Король Иордании и президент Египта обсудили палестинцев
08:04
Израиль не допустил угон самолетов и атаки в Европе
07:37
Силы безопасности разыскивают убийц Разиэля Шеваха
07:33
Приморское шоссе перекрыто в районе Ришпон
07:24
ЦАХАЛ блокировал деревни в районе Шхема
07:13
Тель-Авив: драки на митинге против депортации нелегалов
06:27
В Восточном Негеве откроются 15 новых заводов
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus