10.01 10:06 MIGnews.com

В годовщину бойни в Hyper Cacher сожжен кошерный магазин

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9 января, в годовщину террористической бойни в супермаркете Hyper Cacher , в пригороде Париже Кретель был сожжен кошерный магазин.Утром 9 января был подожжен магазин Promo Destock . В результате пожара никто не пострадал. Полиция расследует обстоятельства поджога.На прошлой неделе на стенах магазинов Hyper Cacher и Promo Destock и в Париже намалевали свастики и антисемитские лозунги.