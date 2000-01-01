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Безработный француз сорвал миллион евро в лотерею | Фото: Thinkstock10.07 04:16   MIGnews.com

Безработный француз сорвал миллион евро в лотерею

Житель французского департамента Гар выиграл в лотерею больше миллиона евро.

Как пишет Ouest France, 40-летний безработный купил лотерейный билет My Million за 5 евро в табачном ларьке. При этом мужчина был уверен, что его выигрыш составил всего 4 евро.

Победитель узнал о своем выигрыше от продавца.

"Он подошел спросить, почему рядом с его именем написано „джекпот“", — пояснил владелец киоска Стефан Лорка.

Он лично сопроводил счастливчика в Париж, где в течение недели проводились проверки, после чего счастливчику вручили чек. На что он намерен потратить деньги, не уточняется.
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