На Израиль обрушилась новая волна жары

Постепенный рост температуры на всей территории Израиля достигнет пика во вторник, 11 июля.
Особенно жарко будет во внутренних частях страны и вдоль побережья. Некоторое облегчение почувствуется в четверг.
Сегодня будет жарко по всей стране: в Кацрин ожидается 37 градусов жары, в Нагарии 32, в Цфате 35, в Тверии 41, в Хайфе 32, , в Ариэле 34, в Тель-Авиве 31, в Бейт-Шемеш 36, в Иерусалиме 34, в Реховоте 35, в районе Мертвого моря 41, в Араде 36, в Мицпе Рамон 35 и в Эйлате 43.
Несмотря на то, что температура воздуха снизится к пятнице, она будет более высокой, чем в среднем в этот период года.