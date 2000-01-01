10.07 10:09 MIGnews.com

На Израиль обрушилась новая волна жары

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Постепенный рост температуры на всей территории Израиля достигнет пика во вторник, 11 июля.Особенно жарко будет во внутренних частях страны и вдоль побережья. Некоторое облегчение почувствуется в четверг.Сегодня будет жарко по всей стране: в Кацрин ожидается 37 градусов жары, в Нагарии 32, в Цфате 35, в Тверии 41, в Хайфе 32, , в Ариэле 34, в Тель-Авиве 31, в Бейт-Шемеш 36, в Иерусалиме 34, в Реховоте 35, в районе Мертвого моря 41, в Араде 36, в Мицпе Рамон 35 и в Эйлате 43.Несмотря на то, что температура воздуха снизится к пятнице, она будет более высокой, чем в среднем в этот период года.