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На Израиль обрушилась новая волна жары 10.07 10:09   MIGnews.com

На Израиль обрушилась новая волна жары

Постепенный рост температуры на всей территории Израиля достигнет пика во вторник, 11 июля.

Особенно жарко будет во внутренних частях страны и вдоль побережья. Некоторое облегчение почувствуется в четверг.

Сегодня будет жарко по всей стране: в Кацрин ожидается 37 градусов жары, в Нагарии 32, в Цфате 35, в Тверии 41, в Хайфе 32, , в Ариэле 34, в Тель-Авиве 31, в Бейт-Шемеш 36, в Иерусалиме 34, в Реховоте 35, в районе Мертвого моря 41, в Араде 36, в Мицпе Рамон 35 и в Эйлате 43.

Несмотря на то, что температура воздуха снизится к пятнице, она будет более высокой, чем в среднем в этот период года.
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