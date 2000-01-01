10.07 12:34 MIGnews.com

"Шариатская полиция" терроризирует чеченцев в Германии

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Исламистские банды применяют запугивание, чтобы заставить чтить и соблюдать шариат жителей мусульманских общин в некоторых частях Германии, в частности насилие направляется против чеченок и женщин чеченского происхождения в Берлине, пишет германская газета Der Taggespiegel."Здесь, в Европе, некоторые чеченские женщины и выглядящие как женщины чеченские мужчины совершают невыразимые поступки. Вы это знаете, я это знаю, все это знают. Чеченских женщин, которые флиртуют с мужчинами из других этнических групп и выходит за них замуж, тех, кто избрал неверный путь, и тех существ, кто называет себя чеченцами – мы их всех вычислим", - говорит устрашающего вида мужчина в капюшоне на видео, которое нынче рассылается в местной чеченской общине."Клянемся на Коране, мы выходим на улицы. Так мы заявляем о своих намерениях. Не говорите, что вас не предупреждали. Не говорите, что вы не знали", - добавил он.Портал "Медуза" сообщает о жестоком случае, произошедшем в Берлине с одной из чеченок – исламисты записали на видео, как она гуляла с нечеченским мужчиной. Они подстерегли их у ее дома и жестоко избили ее приятеля, выбив ему большинство зубов."Почему моя личная жизнь вообще должна их касаться? Я их не знаю и знать не хочу. Я им не сестра или дочь. Моя личная жизнь – мое личное дело", - сказала она.Жертвами агрессии становятся даже женщины, казалось бы, ведущие скромный образ жизни, но принявшие более западный образ жизни. Они утверждают, что даже меры предосторожности не всегда им помогают."Меня даже в хиджабе называли проституткой, например, за макияж глаз. И я подумала: «Зачем я кому-то я пытаюсь угодить?»", -сказала одна чеченка."Чтобы вас уважали, вам надо надеть платок, опустить глаза и никогда не покидать дом. Но кто захочет так жить?" – задается вопросом другая.Обе собеседницы "Медузы" согласились с тем, что они не смогут вести двойную жизнь.По подсчетам газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, за последние пять лет в Германию въехали порядка 36 тысяч чечецев.