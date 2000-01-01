"Шариатская полиция" терроризирует чеченцев в Германии
Исламистские банды применяют запугивание, чтобы заставить чтить и соблюдать шариат жителей мусульманских общин в некоторых частях Германии, в частности насилие направляется против чеченок и женщин чеченского происхождения в Берлине, пишет германская газета Der Taggespiegel.
"Здесь, в Европе, некоторые чеченские женщины и выглядящие как женщины чеченские мужчины совершают невыразимые поступки. Вы это знаете, я это знаю, все это знают. Чеченских женщин, которые флиртуют с мужчинами из других этнических групп и выходит за них замуж, тех, кто избрал неверный путь, и тех существ, кто называет себя чеченцами – мы их всех вычислим", - говорит устрашающего вида мужчина в капюшоне на видео, которое нынче рассылается в местной чеченской общине.
"Клянемся на Коране, мы выходим на улицы. Так мы заявляем о своих намерениях. Не говорите, что вас не предупреждали. Не говорите, что вы не знали", - добавил он.
Портал "Медуза" сообщает о жестоком случае, произошедшем в Берлине с одной из чеченок – исламисты записали на видео, как она гуляла с нечеченским мужчиной. Они подстерегли их у ее дома и жестоко избили ее приятеля, выбив ему большинство зубов.
"Почему моя личная жизнь вообще должна их касаться? Я их не знаю и знать не хочу. Я им не сестра или дочь. Моя личная жизнь – мое личное дело", - сказала она.
Жертвами агрессии становятся даже женщины, казалось бы, ведущие скромный образ жизни, но принявшие более западный образ жизни. Они утверждают, что даже меры предосторожности не всегда им помогают.
"Меня даже в хиджабе называли проституткой, например, за макияж глаз. И я подумала: «Зачем я кому-то я пытаюсь угодить?»", -сказала одна чеченка.
"Чтобы вас уважали, вам надо надеть платок, опустить глаза и никогда не покидать дом. Но кто захочет так жить?" – задается вопросом другая.
Обе собеседницы "Медузы" согласились с тем, что они не смогут вести двойную жизнь.
По подсчетам газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, за последние пять лет в Германию въехали порядка 36 тысяч чечецев.