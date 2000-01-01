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фото из соцсети 10.07 13:57   MIGnews.com

Парижское метро затопило из-за сильных ливней

Несколько станций парижского метрополитена оказались затоплены из-за сильных дождей.

В минувшие выходные закрылись 15 станций метрополитена, однако к понедельнику большинство из них возобновили работу.

Подтопленными остаются четыре станции – "Мобер-Мютюалите", "Вольтер", "Ке-де-ла-Рапе" и "Републик".

Ливни также привели к затруднению движения по автострадам, ведущих из Французской столицы. Всего служба спасения за минувшую ночь получила полее полутора тысяч сообщений о затоплениях.

В Париже, как и еще в 11 французских департаментах, сохраняется "оранжевый" уровень опасности в связи с непогодой.



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