10.07 14:37 MIGnews.com

Изнасилованную женщину посадят на 30 лет за выкидыш

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19-летняя Эвелин Беатрис Эрнандес Круз из немногочисленной сальвадорской общины Кускатлан будет вынуждена провести следующие 30 лет в тюрьме, так как суд признал ее виновной в убийстве собственного ребенка.Как пишет The Guardian, в течение прошлого года девушка несколько раз становилась жертвой сексуального насилия и не знала, что вынашивает ребенка. На суде она заявила, что схватки она перепутала с болями в животе и родила в общественном туалете. Ребенок появился на свет на 32-й неделе беременности мертворожденным. В туалете она и решила избавиться от младенца.После у нее развилась тяжелая форма анемии и инфекция мочевых путей и мать отвела ее в больницу, где доктора определили то, что она уже рожала, и обратились в полицию. Правоохранители обнаружили в выгребной яме труп младенца, который посчитали главной уликой – не сумев определить, умер ли ребенок в утробе или Эвелин убила его сама, суд обвинил ее в попытке скрыть следы преступления и признал виновной в предумышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах.Стоит отметить, что аборты до сих пор официально запрещены в Сальвадоре, даже если беременность не была следствием изнасилования.