10.07 17:53 MIGnews.com

ВОЗ: Холерой в Йемене заразились уже около 300 000 человек

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10-недельная эпидемия холеры охватила более 300 000 человек в Йемене, как сообщил Международный комитет Красного Креста (МККК) в понедельник, 10 июля.Эпидемиологическая катастрофа в стране разразилась на фоне войны, экономического краха и голода в нищем государстве."Мы обеспокоены заражением холерой 300 000 человек. Также ежедневно регистрируется около 7 тысяч новых случаев заражения", - заявил в Twitter региональный директор МККК Роберт Мардини.Всемирная организация здравоохранения сообщила, что к 7 июля было зарегистрировано 297 438 подозрительных случаев и 1 706 смертей. Представитель ВОЗ сказал, что данные по-прежнему анализируются министерством здравоохранения Йемена.Хотя в последние недели суточные темпы роста в общем числе случаев сократились вдвое и составили чуть более 2 процентов, а распространенность болезни замедлилась в наиболее пострадавших регионах, вспышки в других районах быстро набирают обороты.