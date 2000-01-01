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В Египте ликвидированы 6 подельников боевиков ISIS | Фото: Thinkstock10.07 20:24   MIGnews.com

В Египте ликвидированы 6 подельников боевиков ISIS

Египетская полиция убила 6 человек, которые якобы придерживались убеждений террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, когда перестрелка разразилась в понедельник во время рейда на укрытие боевиков в долине Нила.

Боевики открыли огонь по полиции, когда правоохранители подошли к укрытию в Дайруте, городе в южной провинции Асьют, как говорится в заявлении Министерства внутренних дел в Facebook.

Полиция действовала по наводке разведки, что "группа террористов, придерживающихся убеждений ISIS, пряталась в квартире в одном из нежилых зданий", - сказано в сообщении.

Когда 6 боевиков открыли огонь, полиция открыла ответный огонь и ликвидировала стрелявших.

Боевики использовали укрытие как "организационную базу и готовились к проведению серии террористических операций в южных провинциях", как сообщили в министерстве.

Полиция обнаружила бомбу, пять автоматов, боеприпасы, военную форму и "образовательные публикации, содержащие концепции и лозунги ISIS".

Боевики ISIS убили сотни полицейских и солдат с тех пор, как в 2013 году армия свергла исламистского президента Мухамеда Мурси и расправилась с его сторонниками.

В то время как ISIS работает главным образом в Северном Синае, боевики также совершают нападения в других частях страны, включая Каир.

Джихадисты все чаще привлекали христиан к своей террористической кампании.

Другие группировки, помимо ISIS, также совершали нападения в Египте, направленные против полицейских и судей.
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