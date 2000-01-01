Ирак объявил о победе над ISIS

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади официально объявил победу над террористической группировкой "Исламское Государство", также известной как ISIS, в понедельник, 10 июля, в речи на государственном телевидении.
Во время своего выступления аль-Абади отметил победу как самое большое поражение группировки с тех пор, как боевики ISIS 3 года назад объявили халифат.
"Я объявляю конец о крахе террористического государства лжи и терроризма, которое объявили террористы Daesh из Мосула", - подчеркнул премьер-министр, используя арабский акроним для "Исламского Государства".