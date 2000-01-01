Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com








Ирак объявил о победе над ISIS | Фото: Thinkstock10.07 20:58   MIGnews.com

Ирак объявил о победе над ISIS

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади официально объявил победу над террористической группировкой "Исламское Государство", также известной как ISIS, в понедельник, 10 июля, в речи на государственном телевидении.

Во время своего выступления аль-Абади отметил победу как самое большое поражение группировки с тех пор, как боевики ISIS 3 года назад объявили халифат.

"Я объявляю конец о крахе террористического государства лжи и терроризма, которое объявили террористы Daesh из Мосула", - подчеркнул премьер-министр, используя арабский акроним для "Исламского Государства".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:32
Американцы продадут Саудам боевых вертолетов на 3,8 млрд.
20:24
В Египте ликвидированы 6 подельников боевиков ISIS
18:56
Австрия запретила въезжать министру экономики Турции
18:55
Австралия готова к свободной торговле с Британией
18:22
РФ рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с США в Сирии
17:53
ВОЗ: Холерой в Йемене заразились уже около 300 000 человек
17:20
Президент Руанды Поль Кагаме прибыл в Израиль
16:49
Электрическая Компания и ПА подписали первое соглашение
16:19
"Большая лотерея": 90% льготников сделали свой выбор
15:51
Роулинг написала новую книгу на платье
15:27
Айзенкот предупредил об иностранном влиянии на выборы
14:37
Изнасилованную женщину посадят на 30 лет за выкидыш
14:10
Гамбург: Антифа устроила охоту на независимых журналистов
13:59
Кнессет объявит войну факсам
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus