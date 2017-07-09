10.07 06:48 MIGnews.com

Опустошающий пожар в Лондоне

Fire in Camden Market pic.twitter.com/ERIvM1ZHcf — Chimpata (@chimpatamshike) July 9, 2017

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Крупный пожар начался около полуночи в Лондоне на рынке Камден. Первоначально на тушении были заняты восемь пожарных бригад, но их количество быстро увеличили до десяти.Лондонская Пожарная Бригада попросила жителей города “не приближаться к данному району”.Горят первый, второй, третий этаж большого здания на рынке, а также его крыша.Причина пожара на данный момент неизвестна.Около трех часов ночи пожарные сообщили о том, что удалось установить контроль над распространением огня.По сообщениям очевидцев, огонь распространялся очень быстро и угрожал близлежащему району.Очевидцы также сообщают о большом количестве машин скорой помощи в районе рынка.На рынке расположено около 1000 магазинов и прилавков, и он считается одним из центров традиционной лондонской жизни. Лавки закрываются около 7 часов вечера.В 2008 году на рынке случился опустошающий пожар. Тогда многие боялись, что рынок закроется и сотни людей лишатся работы.