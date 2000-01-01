10.07 08:37 MIGnews.com

Француза и двух бельгийцев судят за подготовку теракта

Поделиться

Все по теме

Комментарии

42-летнему гражданину Франции, который 9 июля предстал в суде по подозрению в в связях с задержанными в Бельгии братьями-арабами с целью подготовки теракта, предъявлены обвинения.Как со ссылкой на источники в суде сообщает агентство AFP, мужчина был арестован в пригороде Лилля, на севере Франции. В его отношении было начато расследование по поводу террористического заговора.Мужчина может быть связан с Акимом и Халидом Саути – братьями, который ранее на этой неделе предъявили обвинения в терроризме и поместили под стражу. По данным СМИ, они связаны с байкерским клубом "Наездники-камикадзе" и планировали нападение с применением большого количества оружия, включая автоматы Калашникова.Задержанного француза также было решено поместить под стражу. О нем известно, что в прошлом он отбыл уже четыре тюремных срока, в последний раз покинув место заключения в мае 2015 года, где, как предполагают следователи, он и радикализировался. После он совершил несколько поездок в Бельгию, где встречался с братьями Саути. Троих мужчин позже заметили прячущими сумки с оружием в гараж в брюссельской коммуне Андерлехт.В среду во время обысков в Андерлехте братья Саути и были арестованы. В их гараже были обнаружены три автомата Калашникова, дробовик, три пистолета, четыре детонатора и боеприпасы, а также формы полиции, сил безопасности и "скорой помощи".