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ISIS: За нами шпионят израильские дроны 10.07 08:58   MIGnews.com

ISIS: За нами шпионят израильские дроны

Киберджихадисты группировки "Исламское государство" опубликовало в Интернете видеоролик с терактом, совершенным несколько дней назад на севере Синайского полуострова. На запечатленных кадрах видно также беспилотник, который, по заявлению боевиков, принадлежит ВВС Израиля.

ISIS утверждает, что израильская авиация использует дроны для съемки перемещений исламистов в рамках помощи египетскому правительству. Видео было опубликовано 9 июля.

Двумя днями ранее террористы взорвали у египетского КПП на северо-востоке Синая начиненный взрывчаткой автомобиль, в результате чего погибли 23 египетских военнослужащих, включая полковника спецназа, и еще 33 человека были ранены.

В свете своих договоренностей с Египтом и на фоне теракта ХАМАС объявил об усилении мер безопасности на южной границе.
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