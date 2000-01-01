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Шесть человек задержаны по `делу о подлодках` 10.07 09:07   MIGnews.com

Шесть человек задержаны по "делу о подлодках"

Утром 10 июля шесть человек, связанных с так называемым “делом 3000” о покупке германских подлодок для ВМС ЦАХАЛа были задержаны полицией Израиля.

Трое задержанных описываются в качестве “известных фигур” и двое как “чрезвычайно близкие к Биньямину Нетаниягу”.

Задержание произведено по подозрению в мошенничестве, взяточничестве и отмывании денег.

Часть задержанных на момент заключения сделки о покупке подлодок занимала государственные посты, часть работала в бизнесе.

Расследование проводится подразделением Лахав 403.

Задержанные доставлены в офисы подразделения в Лоде.

Следователи подозревают, что участники мошеннической схемы с подачи германского производителя - концерна ThyssenKrupp добились отмены тендера на покупку военных кораблей и вместо этого протащили проект покупки трех дополнительных подлодок.
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