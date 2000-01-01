10.08 11:59 MIGnews.com

Юнкер слетал из Брюсселя в Рим за 27 тысяч евро

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Председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру полет из Брюсселя в Рим на частном самолете в феврале обошелся в 26 тыс. евро, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на документы, опубликованные организацией Access Info.По данным телеканала, Юнкер и девять его подчиненных потратили на двухчасовой перелет более 26,3 тыс. евро.Сообщается, что европейские чиновники могут летать на частных самолетах, только если нет возможности воспользоваться услугами авиаперевозчиков. Официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева заявила, что в то время "не было доступно приемлемых коммерческих рейсов", которые бы подошли под график Юнкера.