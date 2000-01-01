Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







http://sergeydolya.livejournal.com 11.08 02:27   MIGnews.com

Гигантский кит застрял в устье реки в Хабаровском крае

В устье реки на острове Большой Шантар в Хабаровском крае застрял 13-метровый гренландский кит, сообщает объединение "Заповедное Приамурье", куда входит национальный парк "Шантарские острова".

"Утром в четверг директору ФГБУ "Заповедное Приамурье" Владимиру Андронову поступила информация от участкового госинспектора нацпарка "Шантарские острова" о том, что во время ночного прилива в устье реки, вытекающей из озера Большого на острове Большой Шантар, зашел тринадцатиметровый кит", — говорится в сообщении. Кита определили как гренландского.

Отмечается, что "ни развернуться, ни выйти в озеро мощное огромное животное в этом узком месте не может". "Решается вопрос, как спасать кита", — добавили специалисты.

Предполагается, что животное загнала в устье стая касаток.

Сообщение о происшествии направлено в Минприроды. Руководство "Заповедного Приамурья" проводит консультации со всеми известными специалистами по спасению морских млекопитающих. Пока идут консультации, госинспекторы нацпарка стараются оказать киту посильную помощь на месте.

"Во время отлива, когда кит оказывается совсем на мели, госинспекторы увлажняют животное, поливая водой из противопожарных помп. Плененный кит вызвал большой интерес со стороны туристов, оказавшихся в это время на острове", — добавили в нацпарке.

Шантарские острова — архипелаг площадью 2,5 тысячи квадратных километров в Охотском море. Здесь обитают 240 видов птиц, 30 из которых занесены в Красную книгу России. На островах находятся лежбища краснокнижных тюленей — сивуча и ларги, вблизи архипелага регулярно замечают гренландских китов.

http://sergeydolya.livejournal.com
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
01:15
Саудовская авиакомпания ввела шариат для пассажиров
00:57
Анджелина Джоли и Брэд Питт решили сойтись обратно
23:45
В NASA подтвердили существование планеты Нибиру
22:10
Нетаниягу принял делегацию NBA
21:44
К 2100 году погода будет убивать по 152 тыс. европейцев
21:31
7 из 10 израильтян хотят отставки Нетаниягу после обвинений
20:18
В Негеве умер 5-летний мальчик, забытый родными в машине
19:47
Евреи Польши жалуются на травлю антисемитов
19:00
Иранская журналистка благодарит Израиль за спасение
18:41
Отцу грозит 12 000 лет тюрьмы за изнасилование дочери
18:08
Вакф признал: Израиль не вредил артефактам Храмовой Горы
17:27
Израиль не даст ООН превратиться в подобие ХАМАСа
16:59
"Израиль стал пристанищем террористов"
16:25
В Италии арестовали виллы и яхты "танцующего миллионера"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus