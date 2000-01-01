11.08 02:27 MIGnews.com

Гигантский кит застрял в устье реки в Хабаровском крае

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В устье реки на острове Большой Шантар в Хабаровском крае застрял 13-метровый гренландский кит, сообщает объединение "Заповедное Приамурье", куда входит национальный парк "Шантарские острова"."Утром в четверг директору ФГБУ "Заповедное Приамурье" Владимиру Андронову поступила информация от участкового госинспектора нацпарка "Шантарские острова" о том, что во время ночного прилива в устье реки, вытекающей из озера Большого на острове Большой Шантар, зашел тринадцатиметровый кит", — говорится в сообщении. Кита определили как гренландского.Отмечается, что "ни развернуться, ни выйти в озеро мощное огромное животное в этом узком месте не может". "Решается вопрос, как спасать кита", — добавили специалисты.Предполагается, что животное загнала в устье стая касаток.Сообщение о происшествии направлено в Минприроды. Руководство "Заповедного Приамурья" проводит консультации со всеми известными специалистами по спасению морских млекопитающих. Пока идут консультации, госинспекторы нацпарка стараются оказать киту посильную помощь на месте."Во время отлива, когда кит оказывается совсем на мели, госинспекторы увлажняют животное, поливая водой из противопожарных помп. Плененный кит вызвал большой интерес со стороны туристов, оказавшихся в это время на острове", — добавили в нацпарке.Шантарские острова — архипелаг площадью 2,5 тысячи квадратных километров в Охотском море. Здесь обитают 240 видов птиц, 30 из которых занесены в Красную книгу России. На островах находятся лежбища краснокнижных тюленей — сивуча и ларги, вблизи архипелага регулярно замечают гренландских китов.