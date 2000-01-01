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Россиянина задержали в Турции. Хотел сбить самолет США | Фото: Thinkstock10.08 12:42   MIGnews.com

Россиянина задержали в Турции. Хотел сбить самолет США

В Турции задержали гражданина России, который планировал атаковать военный самолет США при помощи беспилотного летательного аппарата, сообщает Hurriyet.

По ее информации, задержанный — Ренат Бакиев. Мужчина, предположительно, является боевиком террористической группировки "Исламское государство".

Отмечается, что он намеревался уничтожить один из самолетов, базирующихся на авиабазе Инджирлик в южной провинции Адана. В этой связи Бакиев специально арендовал велосипед и разведывал обстановку в ее окрестностях. Газета также передает, что он якобы планировал совершить теракт в местном центре общества алевитов.

Hurriyet пишет, что россиянин ранее пытался незаконно попасть на территорию турецкой провинции Килис, но был задержан на границе с Сирией и депортирован. Сообщается, что он владеет не только русским языком, но и английским, арабским и турецким.

Мужчину допрашивали в течение 13 дней. 10 августа он должен предстать перед судом.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирину Касимову, ситуация с задержанием подозреваемого в террористической деятельности, изучается. "Российское посольство проводит необходимую работу по уточнению данной ситуации и прояснению обстоятельств этого дела", — отметила она.

Авиабазу Инджирлик используют самолеты, принимающие участие в воздушной операции возглавляемой США международной коалиции в Сирии и Ираке.
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