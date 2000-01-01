10.08 13:56 MIGnews.com

Заказное убийство: адвоката застрелили за 50 тысяч шекелей

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Два месяца назад адвокат Адама Джума аль-Хавашла был убит около своего дома в Мулада из проезжавшей мимо машины.Хавашла был участником неудачной сделки по покупке земли. После того, как сделка сорвалась, другой ее участник был убит.Отец убитого обвинил в смерти сына Хавашла. Он нанял двух бедуинов из Хура за 50 тысяч шекелей - чтобы они отомстили за сына и убили Хавашла.Полиция обнаружила в доме одного из подозреваемых пистолет, из которого был застрелен адвокат. В ближайшие дни обоим предъявят обвинение.