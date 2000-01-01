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Установлена личность напавшего на военных под Парижем 10.08 14:46   MIGnews.com

Установлена личность напавшего на военных под Парижем

Полиция установила личность подозреваемого, который, предположительно, наехал на группу военных в пригороде Парижа. Это 37-летний выходец из Алжира Хаму Бенлатреш, во Франции он проживает на законных основаниях, передает Интерфакс.

Он уже известен правоохранительным органам в связи с мелкими правонарушениями, однако к ответственности никогда раньше не привлекался. Алжирец живет в городе Безон к северу от Парижа.

Накануне неизвестный совершил наезд на автомобиле на группу военнослужащих контртеррористической операции Sentinelle в пригороде Парижа Леваллуа-Перре. Пострадали шестеро военных. Подозреваемый был задержан в тот же день.

В ходе задержания подозреваемый получил пять пулевых ранений, сейчас он находится в больнице – ему предстоит повторная операция на позвоночнике. Ранен также сотрудник полиции.
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