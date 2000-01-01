10.08 16:23 MIGnews.com

Австралийский канал извинился перед Израилем за предвзятость

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Руководство австралийской национальной телесети Special Broadcasting Service (SBS) было вынуждено принести свои извинения за однобокость освещения недавнего кризиса вокруг Храмовой Горы.В частности, предвзятостью был пропитан их сюжет, посвященный теракту, который стоил жизни 23-летнего прапорщика МАГАВ Адас Малки.Новостной выпуск SBS от 17 июня начался с заявления, что "израильские силы безопасности застрелили трех палестинцев, обвиняемых в атаках с применением холодного и огнестрельного оружия в Иерусалиме". Голос за кадром отметил лишь то, что "была ранена офицер пограничной полиции", без упоминания о том, что впоследствии Адас Малка скончалась.В своем письме к руководству финансируемой налогоплательщиками телесети директор Исполнительный совет евреев Австралии (ECAJ) Питер Вертхайм отметил отсутствие информации о смерти Малки, несмотря на то, что другие СМИ об этом сообщали."Это ужасное упущение ... Складывается впечатление, будто оно было непреднамеренным, так как это целиком соответствует тону сюжета, в котором подчеркивается смерть только организаторов нападения. Этот доклад был не только небрежен, но и предвзят", - писал Вертхайм.Омбудсмен SBS Салли Бегби ответила ему, что данный выпуск действительно нарушил "код точности и беспристрастности". Так как информация о смерти Малки от полученных ранений была доступна в интернете, она должна была быть включена в сюжет SBS, подчеркнула омбудсмен."Поскольку о данном инциденте впервые сообщалось в телевыпуске SBS World News, и, учитывая ошибку, из-за которой не сообщили о гибели представителя полиции, я считаю, что у среднестатистического зрителя могло сложиться неверное впечатление", - заявила она.От лица SBS Бегби принесла извинения за допущенное нарушение и напомнила сотрудникам телесети о важности справедливой и точной передачи информации.