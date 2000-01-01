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Австралийский канал извинился перед Израилем за предвзятость 10.08 16:23   MIGnews.com

Австралийский канал извинился перед Израилем за предвзятость

Руководство австралийской национальной телесети Special Broadcasting Service (SBS) было вынуждено принести свои извинения за однобокость освещения недавнего кризиса вокруг Храмовой Горы.

В частности, предвзятостью был пропитан их сюжет, посвященный теракту, который стоил жизни 23-летнего прапорщика МАГАВ Адас Малки.

Новостной выпуск SBS от 17 июня начался с заявления, что "израильские силы безопасности застрелили трех палестинцев, обвиняемых в атаках с применением холодного и огнестрельного оружия в Иерусалиме". Голос за кадром отметил лишь то, что "была ранена офицер пограничной полиции", без упоминания о том, что впоследствии Адас Малка скончалась.

В своем письме к руководству финансируемой налогоплательщиками телесети директор Исполнительный совет евреев Австралии (ECAJ) Питер Вертхайм отметил отсутствие информации о смерти Малки, несмотря на то, что другие СМИ об этом сообщали.

"Это ужасное упущение ... Складывается впечатление, будто оно было непреднамеренным, так как это целиком соответствует тону сюжета, в котором подчеркивается смерть только организаторов нападения. Этот доклад был не только небрежен, но и предвзят", - писал Вертхайм.

Омбудсмен SBS Салли Бегби ответила ему, что данный выпуск действительно нарушил "код точности и беспристрастности". Так как информация о смерти Малки от полученных ранений была доступна в интернете, она должна была быть включена в сюжет SBS, подчеркнула омбудсмен.

"Поскольку о данном инциденте впервые сообщалось в телевыпуске SBS World News, и, учитывая ошибку, из-за которой не сообщили о гибели представителя полиции, я считаю, что у среднестатистического зрителя могло сложиться неверное впечатление", - заявила она.

От лица SBS Бегби принесла извинения за допущенное нарушение и напомнила сотрудникам телесети о важности справедливой и точной передачи информации.
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