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10.08 18:41   MIGnews.com

Отцу грозит 12 000 лет тюрьмы за изнасилование дочери

Гражданина Малайзии могут приговорить к 12 тысячам лет тюремного заключения за многократное сексуальное насилие над своей 15-летней дочерью. Чтобы зачитать все 626 пунктов обвинения суду понадобилось два дня – завершили их зачитывать сегодня днем, в четверг. За каждый из них малайзийское законодательство предполагает до 20 лет тюрьмы.

Предъявленные ему обвинения включают 599 случая педофилии, а также инцест, изнасилование и другие сексуальные преступления, которые он совершал в их квартире. Сам обвиняемый – 36-летний инвестор из города Петалинг-Джая – в этот момент сохранял невозмутимое спокойствие и не признает факт совершения преступлений.

Два года назад он развелся с супругой и суд оставил ему опеку над их старшей дочкой. Очевидно, насилие могло бы продолжаться и дальше, если бы девушка не решила спасти от подобной участи двух своих младших сестер, которых ее отец хотел отсудить у бывшей жены. Она пожаловалась матери на происходящее и та обратилась в полицию, которая отца-педофила и арестовала.

Судья отказала подсудимому в праве выйти под залог опасаясь того, что он может попытаться скрыться от правосудия либо начать запугивать свидетелей.

Местные активисты и правозащитники уже призвали к самому строгому наказанию обвиняемого и оказанию психологической помощи его дочери.
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