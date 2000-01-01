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В Негеве умер 5-летний мальчик, забытый родными в машине | Фото: Thinkstock10.08 20:18   MIGnews.com

В Негеве умер 5-летний мальчик, забытый родными в машине

Израильские доктора объявили о гибели 5-летнего бедуинского ребенка из мошава Неватим в Негеве, которого родители оставили на несколько часов в закрытом автомобиле, тогда как температура снаружи достигала 38 градусов.

По возвращению они обнаружили своего сына без сознания и вызвали Маген Давид Адом. "Скорая помощь" доставила его в критическом состоянии в больницу Сорока в Беэр-Шеве, где ему провели сердечно-легочно-мозговую реанимацию.

Спустя несколько часов после борьбы за его жизнь, врачи признали, что все доступные медицинские методы были исчерпаны, поэтому ребенка признали скончавшимся.

Как заявил старший МДА Ясир Абу Раджилла, к тому моменту, когда его доставили, ребенок уже не подавал признаков жизни.
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