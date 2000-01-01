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Генерал-майор Амикам Нуркин - новый командир ВВС ЦАХАЛа | Фото: ЦАХАЛ10.08 20:49   MIGnews.com

Генерал-майор Амикам Нуркин - новый командир ВВС ЦАХАЛа

Генерал-майор Амикам Нуркин вступил в должность нового главнокомандующего ВВС Израиля, заменив на этом посту генерал-майора Амира Эшеля, который занимал его последние пять лет.

Ранее Нуркин занимал место начальника Управления планирования ЦАХАЛа. А Эшель, посвятив израильской армии последние 40 лет своей жизни, покинет ряды военных.

На торжественной церемонии по этому поводу присутствовали представители старшего офицерского состава, министр обороны Авигдор Либерман и начальник Генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот, которые отметили приверженность обоих военных безопасности Израиля.

"Амир, спасибо вам за 40 лет значительного вклада в безопасность государства Израиль. Нуркин, вы вступаете в эту должность и сразу же столкнетесь со множеством проблем. Вам придется продолжать делать длинную руку ЦАХАЛа в еще более длинной", - заявил Либерман.

На должности главы израильских ВВС Эшель заменил Идо Нехоштана в мае 2012 года, а, спустя лишь полгода, уже командовал авиацией в ходе во время восьмидневной операции ЦАХАЛа в секторе Газа "Облачный столп", а также во время операции "Нерушимая Скала".

"Амир, вы завершаете свое командование воздушными силами, спустя пять лет и три или четыре месяца. Амир, вы оказали влияние на ВВС, и я бы даже сказал, что вы оказали влияние на Генеральный штаб и ЦАХАЛ своими смелыми и творческими взглядами, тем, как вы представляли вещи во время дискуссий и, главным образом, в своих действиях", - сказал Айзенкот.

Сам Нуркин поблагодарил своего предшественника и отметил то, что ему известно о размере проблем, которые ему придется решать. Генерал добавил, что ВВС ЦАХАЛа будут поддерживать сотрудничество с сухопутными войсками и расширять свои возможности.
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