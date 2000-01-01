10.08 07:08 MIGnews.com

Франция: арест алжирца, врезавшегося на BMW в группу солдат

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Вечером 9 августа французская полиция арестовала исполнителя автомобильного теракта в Париже.Террорист, 36-летний алжирец, поджидал на BMW в тупике, пока солдаты утром выйдут из казарм в Левалуа-Перье, пригороде Парижа. Он намеренно разогнал машину в тот момент, когда они вышли за ворота, и сбил шесть солдат. Трое солдат получили тяжелые ранения, трое - легкие. После этого террорист скрылся с места происшествия.Его разыскивали большую часть дня. Он был идентифицирован на шоссе A16, ведущем к Кале. Полицейские пытались его остановить, но он уходил от погони, намеренно врезаясь в другие автомобили. В определенный момент он сделал жест, который был воспринят как попытка достать пистолет. По нему открыли огонь. Он был ранен и арестован.Задержанный - алжирец, известный “мелкими правонарушениями”.Это - уже 15-я атака против французских военных с того момента, когда после атак 2015 года было принято решение о том, что армия начинает патрулировать улицы французских городов “ради поддержания чувства безопасности” у жителей страны.