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Участнику акции 26 марта в Москве дали четыре года колонии | Фото: Thinkstock10.08 09:40   MIGnews.com

Участнику акции 26 марта в Москве дали четыре года колонии

Участник несогласованной акции 26 марта в центре столицы Андрей Косых приговорен к четырем годам лишения свободы за применение насилия к представителю власти. Об этом сообщает агентство "Москва".

По решению Тверского районного суда, отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

Косых признал вину и раскаялся в содеянном, в связи с этим его дело рассматривалось в особом порядке — без исследования доказательств. Несмотря на это, гособвинение просило для него 4,5 года колонии.

По версии следствия, Косых в ходе несогласованной акции в центре Москвы оказал сопротивление полицейским. Одного из стражей порядка активист ударил кулаком по голове, второго — ногой, из-за чего тот получил черепно-мозговую травму.

Помимо Косых, реальные сроки по делу о нападении на стражей порядка во время протестной акции получили еще несколько человек — Юрий Кулий, Александр Шпаков и Станислав Зимовец. Кроме того, под арестом находятся Дмитрий Крепкин и Дмитрий Борисов.

26 марта на Тверской улице в столице прошел несогласованный с властями массовый митинг против коррупции, участие в котором приняли около 8-10 тысяч человек. По разным данным, на мероприятии были задержаны от 600 до тысячи человек. Во время акции один из ее участников нанес удар по голове сотруднику полиции. С черепно-мозговой травмой пострадавший был госпитализирован. Московские власти предлагали организаторам альтернативные площадки для проведения демонстрации, но эти варианты их не устроили.

Акции протеста прошли в тот же день также в десятках городов по всей России.
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