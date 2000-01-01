10.08 09:13 MIGnews.com

Землетрясение в Китае: пострадало более 300 человек

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Центральное телевидение Китая сообщило, что число пострадавших в результате разрушительного землетрясения, произошедшего во вторник в провинции Сычуань, увеличилось до 343 человек."По состоянию на 22.10 среды в результате землетрясения магнитудой 7 в уезде Цзючжайгоу погибли 19 человек, еще 343 человека пострадали", — сообщил телеканал.Отмечается, что 13 человек получили тяжелые ранения, при этом, состояние двоих оценивается как критическое.Напомним, что землетрясение магнитудой 7 баллов произошло в 21.19 по местному времени в уезде Цзючжайгоу провинции Сычуань.