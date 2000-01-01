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Пожар в Калифорнии забрал 10 человек 10.10 10:26   MIGnews.com

Пожары в Калифорнии забрали жизни 10 человек

10 человек стали жертвами лесных пожаров, охвативших несколько округов штата Калифорния. Об этом сообщила пресс-секретарь Калифорнийского департамента лесного хозяйства и пожарной охраны Джанет Аптон, передает The New York Times.

По ее словам, пожары, которые начались вечером 8 октября, уничтожили около 1.5 тыс. домов и предприятий. А также сожгли более 73 тыс. акров земли.

По некоторой информации, есть пропавшие без вести.

Огонь быстро распространяется из-за сильных порывов ветра. Чтобы избежать жертв среди населения, власти эвакуировали граждан из опасных районов.

Отмечается, что вынуждены были покинуть дома около 20 тыс. человек.

Губернатор Калифорнии Джерри Браун уже ввел режим чрезвычайного положения.
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