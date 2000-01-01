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Землетрясение в Чили | Фото: Thinkstock10.10 13:29   MIGnews.com

Землетрясение в Чили

На севере Чили во вторник, 10 октября, прошло мощное землетрясение. Магнитуда составила 6,3 балла, сообщает The Independent.

Согласно данным, предоставленным сотрудниками Геологической службы США (USGS), эпицентр толчков находился на расстоянии 73 километров от города Арика. На глубине 82 километров под землёй.

Информации о жертвах землетрясения или разрушениях на данный момент ещё не поступало. Подробности уточняются.

Стоит отметить, что это уже второе землетрясение в стране за последний месяц. 18 сентября страну тряхнуло чуть слабее, но ощутимо. Тогда эпицентр подземных толчков магнитудой 5,9 находился в прибрежной зоне на глубине 10 км.
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