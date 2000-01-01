10.10 16:29 MIGnews.com

Видео: у арабов конфисковали футбольный мяч на Храмовой горе

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Израильская полиция прервала "футбольный матч" на Храмовой горе и конфисковала мяч у арабских подростков, которые играли с ним. Видео с места происшествия, опубликовано на странице Facebook во вторник, 10 октября.На видео запечатлены арабские юноши, играющие в мяч на горе, когда позже к ним подходит сотрудник полиции. Изначально, один из юношей, по-видимому, отказывался отдать мяч, но в конечном итоге подчинился приказу стражи порядка.Напомним, что БАГАЦ постановил запретить проведение футбольных игр на Храмовой горе, поскольку это оскверняет святость места и самого Иерусалима.Решение суда было принято после того, как активист Яир Кехати подал жалобу, в которой он утверждал, что футбольные игры оскверняют гору, являющуюся самым святым местом для иудеев.