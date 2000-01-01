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Youtube 10.10 17:58   MIGnews.com

Франция: масштабный протест госслужащих против сокращений

Миллионы жителей Франции принимают участие во всеобщей забастовке против экономических реформ президента Эммануэля Макрона. В частности на улицы вышли работники госсектора которые выступают против сокращения рабочих мест.

Из-за масштабной забастовки не работают учебные заведения. Также была отменена треть авиарейсов, а железнодорожный транспорт работает с перебоями.

Правительство Франции намерено в ближайшие годы сократить 120 тысяч рабочих мест в государственном секторе.

Участие в забастовке приняли все девять профсоюзов работников государственного сектора, представляющие интересы 5,4 млн. сотрудников.

Как подчеркнули в профсоюзах, забастовка говорит о "принципиальном несогласии" с планами французского лидера.

Два крупнейших профсоюза Франции - Французская демократическая конфедерация труда (CFDT) и Рабочая сила (FO) - поддержали проведение забастовки.

В ноябре профсоюзы планируют провести еще ряд демонстраций против экономических реформ, передает Би Би Си.
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