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Нападение с использованием кислоты в Лондоне | Фото: Thinkstock10.10 20:25   MIGnews.com

Нападение с использованием кислоты в Лондоне

Неизвестные совершили нападение с использованием кислоты в британской столице. Об этом сообщили представители правоохранительных органов Лондона во вторник, 10 октября.

В результате инцидента пострадали два мужчины. Их жизни ничего не угрожает, сообщает издание The Sun.

В полиции расценили случившееся как проявление "агрессивного поведения на дороге".

Министр внутренних дел Великобритании Амбер Радд заявила, что в стране будет ограничена продажа серной кислоты, а лицам моложе 18 лет и вовсе запретят покупать подобные вещества.

Напомним, в прошлом месяце группа людей совершила нападение с использованием кислоты в торговом центре. По этому делу полиция задержала 15-летнего подростка.
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