10.10 20:25 MIGnews.com

Нападение с использованием кислоты в Лондоне

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Неизвестные совершили нападение с использованием кислоты в британской столице. Об этом сообщили представители правоохранительных органов Лондона во вторник, 10 октября.В результате инцидента пострадали два мужчины. Их жизни ничего не угрожает, сообщает издание The Sun.В полиции расценили случившееся как проявление "агрессивного поведения на дороге".Министр внутренних дел Великобритании Амбер Радд заявила, что в стране будет ограничена продажа серной кислоты, а лицам моложе 18 лет и вовсе запретят покупать подобные вещества.Напомним, в прошлом месяце группа людей совершила нападение с использованием кислоты в торговом центре. По этому делу полиция задержала 15-летнего подростка.