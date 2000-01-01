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фото с соцсети10.10 20:50   MIGnews.com

Гражданина Израиля арестовали на Синае

Нир Итах, 24-летний житель Реховота, был арестован египетской полицией, после того как в его сумке обнаружили патроны от автоматической винтовки М-16.

Очевидно, молодой израильтянин забыл их выложить со времен срочной службы в ЦАХАЛе, так как отправился на отдых с армейской сумкой, сообщил изданию Ynet брат задержанного израильтянина.

В министерстве иностранных дел Израиля заявили, что работают над освобождением своего гражданина. В настоящее время израильский консул направился в тюрьму, где содержат Нира Итаха.

Инцидент произошел во вторник, 10 октября, во время прохождения таможенного контроля.

Адвокат Боах Кениг, представляющий интересы семьи Итаха, выразил надежду, что недоразумение в скором времени будет исчерпано. Он также призвал МИД активизировать усилия для освобождения гражданина Израиля.

Отметим, что это уже третий случай за этот год, когда у солдат ЦАХАЛа приехавших на отдых, египетские силы находят патроны от автоматической винтовки М-16.
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