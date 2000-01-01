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Болельщик кинулся с ножом на игрока `Реала` | Фото: Thinkstock10.10 07:45   MIGnews.com

Болельщик кинулся с ножом на игрока "Реала"

Шесть израильтян-болельщиков были арестованы в понедельник вечером, 9 октября, после того, как они кинулись на поле, и один из них приблизился к игроку испанской сборной с ножом, пишет The Times of Israel.

Национальная сборная Израиля проиграла сборной Испании на своём поле со счётом 1:0. Этот матч был решающим, так как теперь Израиль не сможет претендовать на участие в Чемпионате мира по футболу в 2018 году.

Сразу же по окончанию второго тайма шестеро фанатов помчались на поле. Один из них отделился от компании и бросился с ножом к Франсиско Суаресу, полузащитнику Мадридского Реала, который также состоит в национальной сборной Испании. Однако, прежде, чем израильский болельщик успел приблизиться к игроку, нож выпал из его рук, и он был задержан сотрудниками полиции.

Поражение израильской сборной в матче против одной из лучших команд мира стало завершением непростого сезона, несмотря на достойное выступление команды.
Испанский полузащитник Асир Илларраменди забил единственный гол на 76-й минуте. Мяч пролетел в паре сантиметров от протянутой руки вратаря Ариэля Харуша.
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