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В Турции задержали организатора убийства дипломата Карлова | Фото: Thinkstock11.01 11:22   MIGnews.com

В Турции задержали организатора убийства дипломата Карлова

В Турции арестовали предполагаемого организатора убийства российского посла Андрея Карлова, сообщает газета Sabah.

Сообщается, что на данный момент известны только инициалы мужчины - В.К.А.

По данным издания, задержанный в ходит организацию исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), который сейчас проживает на территории Соединенных Штатов Америки. Газета отмечает, что подозреваемого уволили со спецслужб Турции именно из-за связей с FETO.

Также сообщается, что вскоре после задержания мужчину освободили.

По версии следствия, арестованный пользовался программой ByLock, с помощью которой члены организации контактируют друг с другом, зашифрованными сообщениями.

Ранее власти Анкары задержали пятерых человек, которые могут быть причастны к убийству российского дипломата в Турции. Среди них оказались три бывших полицейских, глава издательской группы Guru Medya Хайреддин Айдынбаша и организатор фотовыставки, на которой убили посла, Мустафу Тимура Озкана.

Напомним, Карлова убили 19 декабря 2016 года в Центре современного искусства во время выступления на открытии выставки "Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки". Преступление совершил полицейский Мевлют Алтынташ. Позднее он был убит сотрудниками правоохранительных органов в ходе штурма здания, где произошел инцидент. Практически сразу после случившегося власти Турции заявили, что это была тщательно спланированная акция, и обвинили в ее организации Гюлена. Сам же проповедник публично осудил это преступление, назвав его "ужасным актом террора".
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