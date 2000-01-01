Австрия: студентов оштрафовали за израильский флаг
В Австрии полиция оштрафовала трех еврейских студентов, которые развернули флаг Израиля на антиизраильской демонстрации. Участники акции вышли поддержать палестинцев, призывая к убийству евреев.
По словам одного из студентов Адама Гейгера протестующие "освистали Израиль и США".
"Затем они начали кричать "Интифада!", обвиняли Израиль в убийствах детей и призывали к убийству евреев", - добавил Гейгер.
В ответ на это студенты стали фотографироваться на фоне развернутого флага. Внезапно кто-то подошел к ним и начал нападать на студентов. Однако вместо того, чтобы защитить израильтян, полиция задержала их.
Студентов доставили в полицейских участок, где им выписали штраф в размере 300 евро (по 100 евро с каждого).
Штраф был выписан "за нарушение порядка на демонстрации, выразившееся в размахивании израильскими флагами".