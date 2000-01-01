11.01 12:02 MIGnews.com

Австрия: студентов оштрафовали за израильский флаг

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В Австрии полиция оштрафовала трех еврейских студентов, которые развернули флаг Израиля на антиизраильской демонстрации. Участники акции вышли поддержать палестинцев, призывая к убийству евреев.По словам одного из студентов Адама Гейгера протестующие "освистали Израиль и США"."Затем они начали кричать "Интифада!", обвиняли Израиль в убийствах детей и призывали к убийству евреев", - добавил Гейгер.В ответ на это студенты стали фотографироваться на фоне развернутого флага. Внезапно кто-то подошел к ним и начал нападать на студентов. Однако вместо того, чтобы защитить израильтян, полиция задержала их.Студентов доставили в полицейских участок, где им выписали штраф в размере 300 евро (по 100 евро с каждого).Штраф был выписан "за нарушение порядка на демонстрации, выразившееся в размахивании израильскими флагами".