Видео: солдат, разогревая еду, уничтожил БТР за 28 миллионов
В сети появилось видео, как российский военнослужащий пытаясь разогреть еду, случайно уничтожил БТР-82 и военную амуницию на сумму более чем 28 миллионов рублей. Ролик опубликован на ютуб-канале Foxtrot Fox.
По предварительным данным, на видео запечатлён рядовой Семен Мережников – ему решением Астраханского гарнизонного военного суда было назначено шесть месяцев службы в дисциплинарной воинской части.
БТР был на время учебных занятий покрыт маскировочной сетью, брезентом и сухой травой, все это вспыхнуло от разведенного рядом костра.