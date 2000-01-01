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Видео: солдат разогревая еду, уничтожил БТР за 28 миллионов 11.01 22:12   MIGnews.com

Видео: солдат, разогревая еду, уничтожил БТР за 28 миллионов

В сети появилось видео, как российский военнослужащий пытаясь разогреть еду, случайно уничтожил БТР-82 и военную амуницию на сумму более чем 28 миллионов рублей. Ролик опубликован на ютуб-канале Foxtrot Fox.

По предварительным данным, на видео запечатлён рядовой Семен Мережников – ему решением Астраханского гарнизонного военного суда было назначено шесть месяцев службы в дисциплинарной воинской части.

БТР был на время учебных занятий покрыт маскировочной сетью, брезентом и сухой травой, все это вспыхнуло от разведенного рядом костра.


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