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twitter.com/@guiguitrotter 11.01 23:17   MIGnews.com

Настырный котенок вернулся к хозяйке на поезде

Во Франции потерявшийся котенок совершил самостоятельное путешествие на поезде, чтобы вернуться к хозяйке, сообщает радиостанция France Blue.

По ее данным, пассажиры на вокзале в коммуне Сарт увидели котенка на путях перед готовящимся к отправлению региональным поездом TER. Они попытались отогнать его, однако ничего не получилось. Тогда контролер поезда Гийом Шуека попытался отнести котенка подальше от вокзала.

"Я спустился за кошкой, взял ее и отнес за пределы вокзала, в небольшую рощу рядом с дорогой. Я вернулся к поезду, потому что мы должны были отправляться, но кошка последовала за мной и стала забираться в поезд. Так я взял ее с собой и сказал: залезай, малыш, мы что-нибудь придумаем, когда прибудем в Ман", — рассказал контролер.

По словам Шуека, бесстрашная кошка по имени Нуазетт (в переводе с французского означает "Фундук") вела себя спокойно, "сидела на своем месте, смотрела на меня, изредка мяукала и совсем не боялась". Фотографии котенка контролер разместил в своем Twitter.

Хозяев Нуазетт смогли отыскать при помощи социальных сетей. "Сообщество Twitter отлично сработало. Один человек сопоставил мое сообщение и объявление о поиске, которое было размещено два дня назад на Facebook. И так я смог найти хозяйку, смог ей позвонить и связать с сотрудниками вокзала. И она приехала за своей кошкой в тот же день", — заключил Шуека.

Источник: РИА Новости
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