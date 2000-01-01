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flickr 11.01 13:55   MIGnews.com

ЦАХАЛ продолжает поиски убийц раввина Шаваха

Солдаты ЦАХАЛа продолжают поиски убийц раввина и отца 6 детей Разиэля Шабаха. Сообщается, что в ночь на 11 января израильские силы безопасности провели операции в районе Шхема, а также в арабских населенных пунктах Иудеи и Самарии.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа в четверг, 11 января.

Кроме того, минувшей ночью были задержаны 18 палестинцев.

Напомним, 9 января неизвестные расстреляли машину раввина. Инцидент произошел в еврейском поселении Хават-Гилада.

В результате полученных ранений мужчина скончался в больнице. Шабах был похоронен в среду днем, 10 января. Сотни людей приняли участие в церемонии прощания.
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