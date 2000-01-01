11.01 14:31 MIGnews.com

Петах-Тиква: муж зарезал жену, когда та звонила в полицию

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Прокуратура центрального округа предъявила обвинение жителю города Петах-Тиква в убийстве собственной жены.Обвиняемый заподозрил супругу в измене и за две недели до убийства явился с нею в полицию, требуя, чтобы ее проверили на детекторе лжи. Полицейские выдали супругам направление к социальному работнику.23 декабря между супругами вспыхнула ссора. Женщина позвонила в полицию в надежде вызвать помощь. Муж в это время ударил ее шесть раз ножом - и затем себя в живот. В момент ссоры один из детей четы спал в квартире. Мальчик проснулся и пытался отобрать у отца нож, схватившись за лезвие. Отец порезал руки мальчика. Мальчик умолял мать бежать из квартиры. Она смогла выбежать из подъезда , но рухнула у входа и умерла.В это время отец позвонил своему брату и сказал: Я ее убил”.Муж утверждает, что не помнит, что именно случилось в роковое утро на кухне его квартиры до того момента, как он ударил себя ножом в живот. Ему предъявлено обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах.