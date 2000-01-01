11.01 17:43 MIGnews.com

Германия: 1,5 года условно за фото с отрезанными головами

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Высший земельный суд германского города Штутгарт вынес приговор одному из принятых иракских беженцев, у которого обнаружили фото, где он позирует с отрезанными головами боевиков террористической группировки ISIS.Как сообщает телерадиокомпания SWR, 24-летний мужчина пребывает на территории страны с 2015 года, ему уже предоставили официальное убежище. В ФРГ он проживал в одном из общежитий для переселенцев в районе Беблинген, земля Баден-ВюртембергВ какой-то момент в городскую полицию поступил звонок от его соседа, который обвинил иракца в угрозах смерти. При обыске стражи порядка конфисковали у подозреваемого телефон, на котором и обнаружили снимок, на котором он, будучи солдатом армии Ирака, позирует на фоне шести отрезанных голов джихадитов.Несмотря на то, что, по данным суда, сам мужчина участия в сражении и обезглавливании не принимал, генпрокуратура требовала приговорить его к двум годам лишения свободы за военные преступления.Суд же вынес более мягкий приговор: признав его виновным в глумлении над противниками и унижении памяти умерших, ему дали 1,5 года условно.