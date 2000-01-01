11.01 21:59 MIGnews.com

Генштаб ВС России: Дроны могут атаковать в любой точке мира

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В Генштабе ВС России прозвучало мнение относительно того, что на сегодняшний день ощутимо возросла угроза применения террористами беспилотников в любой точке мира. Такое заявление прозвучало от начальника управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба ВС России генерал-майора Александра Новикова после атаки на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии."Результаты анализа полученных образцов дронов и их применения позволяют сделать ... выводы: появление реальной угрозы, связанной с применением беспилотных летательных аппаратов в террористических целях в любой точке мира, которая требует принятия соответствующих мер по ее нейтрализации", — цитирует информационное агентство Известия заявление Новикова.Напомним, ранее, 31 декабря 2017 года российская авиабаза Хмеймим в Сирии попала под миномётный обстрел со стороны террористов, а спустя несколько дней, в ночь с 5 на 6 января 2018 года ее попытались атаковать 13 беспилотников. Российские военные смогли предотвратить ущерб и отразить атаку.Согласно предположениям, озвученным в Дамаске, Официальный Дамаск полагает, за атаку несёт ответственность террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра".