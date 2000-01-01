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Франция: Заключенный-исламист ранил надзирателей в тюрьме | Фото: Thinkstock11.01 21:32   MIGnews.com

Франция: Заключенный-исламист ранил надзирателей в тюрьме

Французская пресса сообщает о нападении радикального исламиста на тюремных надзирателей, произошедшем неподалеку от города Венден-ле-Вьей в северном регионе О-де-Франс. В результате случившегося трое человек пострадали.

Несмотря на то, что заключенный, чье имя не публикуется, находился в карцере, ему удалось вооружиться ножницами. Ими-то отбывавший 18-летний срок заключения радикал и ранил троих надзирателей, работавших в его тюремном блоке.

Как, ссылаясь на правоохранительные органы Франции, передает телеканал BFM, во время атаки он кричал "Аллах Акбар" и целился в лицо. Впрочем, несмотря на ранения, врачи утверждают, что жизням надзирателей ничто не угрожает.

Стоит отметить, что в свое время заключенного исламиста признали одним из организаторов взрыва грузовика-цистерны для перевозки газа у тунисской синагоги в городе Джерба в апреле 2002 года. Жертвами теракта стали 19 человек и еще 30 были ранены. Среди погибших было 15 туристов из Германии и Франции.
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