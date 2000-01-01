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flickr/Stephen Carlile 11.01 08:01   MIGnews.com

Париж: в отеле Ritz ограбили ювелирный магазин

Неизвестные ограбили ювелирный магазин в знаменитом парижском отеле Ritz в среду вечером, 10 января. В общей сложности грабители прихватили украшений и драгоценностей на несколько миллионов евро (более 4 миллионов).

Об этом сообщают французские СМИ в четверг, 11 января.


Отмечается, что пятеро мужчин, вооруженных топорами, разбили витрину бутика, расположенного на первом этаже гостиницы.

Трое из 5 подозреваемых были арестованы, остальным удалось скрыться, сообщили правоохранители.

Пока неизвестно удалось ли полиции вернуть краденные драгоценности.
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