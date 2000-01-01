Париж: в отеле Ritz ограбили ювелирный магазин

Неизвестные ограбили ювелирный магазин в знаменитом парижском отеле Ritz в среду вечером, 10 января. В общей сложности грабители прихватили украшений и драгоценностей на несколько миллионов евро (более 4 миллионов).
Об этом сообщают французские СМИ в четверг, 11 января.
Отмечается, что пятеро мужчин, вооруженных топорами, разбили витрину бутика, расположенного на первом этаже гостиницы.
Трое из 5 подозреваемых были арестованы, остальным удалось скрыться, сообщили правоохранители.
Пока неизвестно удалось ли полиции вернуть краденные драгоценности.