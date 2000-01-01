11.01 08:01 MIGnews.com

Париж: в отеле Ritz ограбили ювелирный магазин

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Неизвестные ограбили ювелирный магазин в знаменитом парижском отеле Ritz в среду вечером, 10 января. В общей сложности грабители прихватили украшений и драгоценностей на несколько миллионов евро (более 4 миллионов).Об этом сообщают французские СМИ в четверг, 11 января.Отмечается, что пятеро мужчин, вооруженных топорами, разбили витрину бутика, расположенного на первом этаже гостиницы.Трое из 5 подозреваемых были арестованы, остальным удалось скрыться, сообщили правоохранители.Пока неизвестно удалось ли полиции вернуть краденные драгоценности.