11.07 10:59 MIGnews.com

Японские энергетики срочно проверяют состояние АЭС

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В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2. Оно затронуло пять префектур, в том числе Кагосима и Нагасаки. Об опасном ударе стихии стало известно заблаговременно – благодаря системе предугадывания и оповещения, введенной после трагедии 11 марта 2011 года.Эпицентр сейсмособытия находился в префектуре Кагосима, очаг залегал в 10 километрах под землей. Данных о разрушениях и пострадавших нет.Была объявлена угроза цунами, однако она была снята в течение нескольких минут. Однако власти предупреждают о возникновении оползней.Кроме того, эксперты из Kyushu Electric Power срочно проверяют состояние атомных объектов региона.